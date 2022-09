Plus de 250 000 hommes auraient quitté la Russie depuis l'annonce de la mobilisation des réservistes

Un homme a ouvert le feu dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie

Selon les données du service de sécurité russe, plus de 250 000 personnes ont quitté la Russie après l'annonce par Vladimir Poutine d'une mobilisation "partielle" de réservistes pour renforcer les troupes en Ukraine.

C'est ce qu'a confié lundi une source gouvernementale au journal russophone Novaya Gazeta Europe, opposé au régime de Vladimir Poutine, après des discussions au plus haut concernant la possible fermeture des frontières aux hommes en âge d'être mobilisé, alors que de longues files d'attente se sont formées aux postes frontaliers terrestres et que des vols bondés ont quitté le pays depuis mercredi.

Selon la source du journal, 261 000 hommes ont quitté la Russie entre mercredi et samedi soir.

Les forces de sécurité et le ministère de la Défense pensent qu'ils seront en mesure de convaincre le président russe de fermer les postes-frontières aux hommes en âge de combattre "avant qu'il ne soit trop tard", a déclaré le responsable de l'administration Poutine au journal.

Le Kremlin a par ailleurs admis des "erreurs" au cours de le mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour aller combattre en Ukraine.

"Il y a des cas où le décret a été violé", a dit le porte-parole du Kremlin disant espérer que "les erreurs seront corrigées". Il a en outre indiqué que les autorités n'avaient pas "pris de décision" concernant la fermeture des frontières aux hommes en âge de combattre.

Les gardes-frontières finlandais ont annoncé lundi avoir enregistré le week-end le plus chargé de l'année concernant des entrées de Russes, avec 17.000 passages.

Samedi, 8.572 Russes sont entrés en Finlande via la frontière terrestre - pour 4.199 sorties vers la Russie, et 8.314 dimanche - pour 5.068 sorties, selon les statistiques publiées lundi.

Par ailleurs, un homme a ouvert le feu lundi dans un centre de recrutement de l'armée russe en Sibérie, au centre de recrutement militaire d'Oust-Ilimsk, une ville industrielle située à 600 kilomètres au nord d'Irkoutsk, blessant grièvement un militaire qui y travaillait.

Dans un communiqué, le Comité d'enquête russe a précisé que le suspect était un habitant de cette ville âgé de 25 ans.

Cet incident survient alors que des protestations se sont fait entendre en Russie contre la mobilisation partielle ordonnée le 21 septembre par Vladimir Poutine.

Selon l'ONG OVD-Info, plus de 2.300 personnes ont été interpellées depuis cette annonce lors d'actions contre la mobilisation militaire.

Samedi, Moscou a endurci les peines encourues par les déserteurs avec des amendements prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre.