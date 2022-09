L'Ukraine recevra des chars slovènes mis à niveau grâce à la technologie israélienne

Ces véhicules ont été construits dans les années 1960 par l'Union soviétique

La technologie israélienne devrait jouer pour la 1ère fois un rôle important dans la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe avec l'arrivée de 28 chars M-55S en provenance de Slovénie qui comprennent une mise à niveau d'Elbit Systems, une société internationale de défense basée en Israël.

La Slovénie a annoncé qu'elle allait transférer les chars à l'Ukraine dans le cadre d'un échange d'armes avec l'Allemagne en début de semaine. Ces véhicules ont été construits dans les années 1960 par l'Union soviétique et ont été perfectionnés dans les années 1990 par Elbit.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a annoncé que la Slovénie enverrait les chars à l'Ukraine et recevrait en retour 40 camions militaires allemands.

Avant même que l'invasion russe de l'Ukraine ne commence en février, le ministère israélien de la Défense a empêché les industries militaires du pays de vendre des armes lourdes à l'Ukraine afin d'éviter de se mettre à dos la Russie, un facteur important pour la sécurité d'Israël au Moyen-Orient.

Uzi Rubin, ancien directeur de l'Organisation de défense antimissile du ministère israélien de la Défense, a déclaré qu'en général, les pays étrangers qui achètent des systèmes de défense et des armements israéliens sont tenus d'obtenir l'autorisation du ministère israélien de la Défense avant de vendre ou de transférer à des tiers le matériel acheté en Israël.

Le Dr Eyal Pinko, commandant de la marine israélienne à la retraite et expert en renseignement, cybersécurité et sécurité nationale, a déclaré à The Media Line que cela dépendait beaucoup du contrat qu'Israël et la Slovénie avaient signé lors de la mise à niveau d'Elbit dans les années 1990.

S'il s'avère que la Slovénie viole en fait cet accord, a déclaré Pinko, "c'est un gros problème et Israël peut aller devant la Cour internationale". Cependant, il ne croit pas que ce sera le cas, même si l'accord a été violé.