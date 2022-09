Forte hausse des demandes de passeports israéliens après l’annonce de la mobilisation en Russie

"Tout le monde veut un passeport israélien, mais il y a un an d'attente pour obtenir un rendez-vous"

À la suite de la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine pour combattre en Ukraine, de nombreux Juifs russes actuellement à l'étranger redoutent leur retour en Russie, tandis que d’autres cherchent à quitter le pays en essayant d’obtenir la citoyenneté israélienne.

"Tout le monde veut un passeport israélien, mais il y a un an d'attente pour obtenir un rendez-vous", a déclaré le grand rabbin de Russie Berel Lazar. Selon lui "les gens veulent un passeport israélien par sécurité, il n’y a pas encore de vague d’aliya".

"Après l'annonce du recrutement de 300 000 soldats de réserve, un certain nombre de jeunes émissaires Chabad nés en Russie et citoyens russes, ont reçu l'ordre de s'enrôler dans l'armée russe. Certains d'entre eux sont maintenant à New York et craignent de retourner en Russie", a indiqué le service d'information Chabad sur les réseaux sociaux.

Sergei Ilnitsky/POOL/AFP Le grand rabbin de Russie Berel Lazar et le président russe Vladimir Poutine au Musée juif et centre de tolérance à Moscou, le 4 juin 2019

Les parents des garçons qui ont reçu des ordres de conscription se sont tournés vers le rabbin Berel Lazar dans l’espoir qu’il puisse user de ses relations au Kremlin pour faire annuler ces ordres.

Le rabbin a par ailleurs affirmé que la communauté juive de Russie fait ce qu'elle peut pour "protéger les Juifs d'Ukraine et les nombreux lieux saints en Ukraine".

Il a souligné que ces activités n'étaient en aucun cas politiques et n'avaient aucun lien avec des intérêts nationalistes, soulignant que le gouvernement russe en était conscient.

Berel Lazar est considéré comme le "rabbin de Poutine", même s’il n'a jamais parlé au président russe.