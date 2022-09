La Russie va entériner vendredi l'annexion de territoires ukrainiens

Vladimir Poutine prononcera un discours lors d'une cérémonie au Kremlin

La Russie va entériner vendredi l'annexion des territoires qu'elle contrôle en Ukraine lors d'une cérémonie au Kremlin où Vladimir Poutine prononcera un discours, a annoncé jeudi la présidence russe.

"Une cérémonie de signature d'accords sur l'entrée des nouveaux territoires dans la Fédération de Russie se tiendra demain à 15H00 (12H00 GMT) au Kremlin", a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

"Le président Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux lors de cet événement", a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient après l'organisation de "référendums" d'annexion dans quatre régions d'Ukraine contrôlées en partie par Moscou: Donetsk et Lougansk dans l'est, Kherson et Zaporijjia dans le sud.

Ces scrutins sont qualifiés de "simulacres" par Kiev et les Occidentaux, qui ont déjà dit qu'ils ne reconnaîtraient pas l'annexion de ces territoires.

La Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée (sud), ce qui n'est pas reconnu par la communauté internationale.

L'annexion annoncée des territoires ukrainiens marque une escalade dans l'offensive de la Russie en Ukraine.

Plusieurs responsables et commentateurs russes ont en effet affirmé qu'une fois ces territoires annexés et considérés par Moscou comme faisant partie de son territoire, la Russie pourrait utiliser l'arme nucléaire pour les "défendre".

M. Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie était prête à utiliser "tous les moyens" de son arsenal pour "défendre" son territoire. "Ce n'est pas du bluff", a-t-il affirmé.