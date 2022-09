Au moins 25 morts dans une frappe en Ukraine, Zelensky traite la Russie de "racaille sanguinaire"

Les victimes sont toutes des civils

L'Ukraine et les forces russes se sont mutuellement accusés vendredi d'une frappe sur une colonne de voitures de civils à la limite entre la zone ukrainienne et la zone occupée de la région de Zaporijjia, dans le sud du pays, qui a fait 25 morts et 50 blessés.

"L'ennemi a lancé une attaque à la roquette contre un convoi humanitaire de civils, les gens faisaient la queue pour se rendre dans la zone temporairement occupée, aller à la rencontre de proches, recevoir de l'aide", a indiqué sur Telegram le gouverneur régional ukrainien, Oleksandre Staroukh.

"Il y a 25 morts et 50 blessés, tous des civils, des locaux, brûlez en enfer maudits Russes", a-t-il lancé.

Un représentant de l'occupation russe a lui accusé les forces ukrainiennes d'avoir tiré sur ces véhicules pour empêcher ces civils de rejoindre la zone occupée.

Les forces ukrainiennes "ont frappé nos gens, qui faisaient la queue", a accusé sur Telegram un responsable de l'occupation régionale, Vladimir Rogov, faisant également état de 25 morts.

Les deux camps ont diffusé des photos de véhicules aux vitres soufflés et de corps inanimés.

Par ailleurs, les forces d'occupation russes dans la région voisine de Kherson ont indiqué qu'un haut responsable du pouvoir régional mis en place par Moscou a été tué dans une frappe ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est emporté vendredi contre la Russie, traitant ses dirigeants de "terroristes" et de "racaille sanguinaire" après la frappe sur une colonne de civils à Zaporijjia.

"Seuls des terroristes complets peuvent faire ça et ne devraient pas avoir leur place dans le monde civilisé", a indiqué M. Zelensky sur Telegram, avant de lancer: "Racaille sanguinaire! Vous répondrez certainement pour chaque vie ukrainienne perdue!". Les autorités prorusses accusent en retour Kiev pour cette frappe meurtrière.