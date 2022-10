Ukraine: la France veut "rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie" (Borne)

La France veut frapper l'économie russe pour l'empêcher de financer son offensive

La France entend "rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie", qui a envahi en février l'Ukraine, a déclaré lundi la Première ministre française Elisabeth Borne en ouvrant un débat sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée nationale française.

"Notre objectif est le même depuis le début: rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie, frapper durement son économie, pour l'empêcher de financer son offensive", a affirmé la cheffe du gouvernement.

"C'est la Russie qui a lancé cette guerre. C'est elle qui nous pousse à agir", a-t-elle rappelé.

Par ailleurs, elle a annoncé devant l'Assemblée nationale la mise en place d'une aide financière "à partir de fin novembre" pour les ménages français qui "accueillent des déplacés ukrainiens chez eux".

"Je veux rendre hommage (...) et remercier toutes les collectivités qui se mobilisent, organisent la solidarité et permettent l'accueil et la scolarisation des réfugiés ukrainiens. Leur engagement est précieux et déterminant", a déclaré dans l'hémicycle Mme Borne, en introduction d'un débat parlementaire sur la situation en Ukraine et ses répercussions en France.