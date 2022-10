Avancée dans l'Est, pression dans le Sud : Kiev garde l'initiative militaire

Plus de 450 localités ont été libérées dans la seule région de Kharkiv (V. Zelensky)

Les forces ukrainiennes conservaient l'initiative lundi et poursuivaient leur avancée dans l'est de l'Ukraine après s'être emparées dimanche de la ville stratégique de Lyman, tout en maintenant la pression sur l'armée russe dans la région de Kherson (sud).

Dans le bassin du Donbass, la perte de Lyman, dans la région de Donetsk annexée par Moscou, est un revers de taille pour l'armée russe, incapable à ce stade de contrôler la totalité des territoires qu'elle occupe.

"L'annonce des annexions (de quatre régions ukrainiennes par Moscou) contraste fortement avec la réalité militaire sur le terrain", observe Michael Kofman, du centre de réflexion Center for a New American Security (CNAS).

La capture dimanche par l'armée ukrainienne de la ville de Lyman, un important nœud ferroviaire, pose un grave problème aux forces russes, sur la défensive et obligées d'établir une nouvelle ligne de front.

Face à l'avancée ukrainienne, l'armée russe a dû se replier à la hâte en direction de Svatové, à mi-chemin vers les grandes villes importantes de Severodonetsk et Lyssytchansk, qu'elle avait eu tant de mal à prendre aux Ukrainiens avant l'été.

GENYA SAVILOV / AFP Un lance-roquettes multiple ukrainien BM-21 "Grad" tire une roquette en direction des positions russes dans un lieu non divulgué du sud de l'Ukraine, le 3 octobre 2022, au cours de l'invasion russe contre l'Ukraine.

Désormais, "les principales routes d'accès vers la conurbation Rubizhne/Lyssytchansk/Severodonetsk sont à portée de l'artillerie ukrainienne.

Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que désormais "plus de 450 localités" ont été "libérées dans la seule région de Kharkiv" (nord-est).

Dans la région de Kherson, contrôlée à près de 90% par les Russes, l'armée ukrainienne continue son offensive pour tenter d'encercler par le nord et l'est les Russes déployés sur la rive ouest du fleuve Dniepr. Mais "la situation demeure compliquée, des hostilités se poursuivent", commente lundi la présidence ukrainienne.

De leur côté, "les Russes ont continué de bombarder avec des drones iraniens les régions de Kryvyï Rig et de Mykolaïv", au nord et à l'est de la région de Kherson, affirme l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Dans la région de Zaporijjia, contrôlée à hauteur d'environ 70% par Moscou, des frappes russes se sont abattues lundi à l'aube sur la ville éponyme et deux villages alentours, affirme Kiev.

L'Allemagne, le Danemark et la Norvège et la France ont promis de nouvelles armes à l’Ukraine.