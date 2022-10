L'Ukraine reprend des territoires : pour Volodymyr Zelensky, la Russie a "déjà perdu"

"Les Ukrainiens savent pour quoi ils se battent alors que les russes doivent mourir à cause de Poutine"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi que les forces ukrainiennes avaient repris de nouvelles localités dans la région de Kherson, l'une des régions du sud partiellement occupées par les Russes et que Moscou affirme avoir annexée.

Alors que les forces russes se retirent des lignes de front au sud et à l'est, Volodymyr Zelensky a déclaré dans une allocution vidéo diffusée tard dans la nuit de mercredi à jeudi que Novovoskresenske, Novohryhorivka et Petropavlivka, au nord-est de la ville de Kherson, avaient été libérées.

Au cours de son allocution publique, Volodymyr Zelensky a indiqué s'être entretenu avec de hauts responsables militaires du pays mercredi, pour discuter de la récupération de tous les territoires occupés par la Russie.

ANATOLII STEPANOV / AFP Des soldats ukrainiens près de la ville de Lyman reprise aux troupes russes, le 4 octobre 2022

Il s'est également adressé aux forces pro-russes dans leur langue, leur disant qu'elles avaient déjà perdu.

"Les Ukrainiens savent pour quoi ils se battent. Mais de plus en plus de citoyens russes se rendent compte qu'ils doivent mourir simplement parce qu'une personne ne veut pas mettre fin à la guerre", a-t-il annoncé, faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

"Même si vous trouvez encore une autre arme telle que les drones iraniens pour bombarder nos villes, cela ne vous aidera pas. Vous avez déjà perdu", a-t-il ajouté.

"L'Ukraine peut frapper la route stratégique de Svatove-Kreminna à Louhansk avec la plupart de ses systèmes d'artillerie, mettant encore plus à mal la capacité de la Russie à réapprovisionner ses unités dans l'est", selon les services de renseignement britanniques.

"De plus en plus de (Russes) tentent de s'échapper, l'armée d'invasion subit de plus en plus de pertes", avait indiqué le président ukrainien mardi.