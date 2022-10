"Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie, et l'armée russe de l'humiliation"

L'Ukraine garantit "la vie et la sécurité" aux soldats russes qui se rendront, a déclaré vendredi le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov alors que les forces de Kiev avancent dans le sud et l'est du pays.

"Nous garantissons la vie, la sécurité et la justice à tous ceux qui renonceront à combattre immédiatement", a déclaré en russe le ministre dans une vidéo adressée à l'armée de Moscou promettant aussi un "procès pour ceux qui ont donné des ordres criminels".

"Vous pouvez encore sauver la Russie de la tragédie, et l'armée russe de l'humiliation" ou "rester dans la mémoire comme voleurs, violeurs et assassins", a-t-il ajouté.

AFP / Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik L'entrée de soldats russes en Ukraine

En envoyant son armée envahir l'Ukraine, le Kremlin "vous a trompé et trahi", a encore accusé M. Reznikov.

"Moscou n'aime pas la vérité. C'est plus facile pour eux de prétendre que vous êtes morts en héros en combattant les troupes de l'Otan. Les pays de l'Otan nous fournissent des armes, c'est vrai. Mais ce sont les militaires ukrainiens qui vous combattent avec ces armes", a-t-il lancé.

"Les Ukrainiens n'ont pas besoin de terres russes, les nôtres nous suffisent. Et nous allons les reprendre toutes", a-t-il encore martelé.

Depuis septembre, l'armée ukrainienne a mené une contre-offensive éclair sur des territoires occupés par les Russes reprenant des milliers de kilomètres carrés dans l'est et le sud du pays.