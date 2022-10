"Israël a peur de transférer de l'aide militaire" (ambassadeur ukrainien)

"La peur de la menace syrienne est un complot, la Russie a retiré toute son armée de Syrie"

"Au cours des sept derniers mois, j'ai supplié Israël de changer de politique, et je serais heureux que cela se produise, mais je ne suis pas en mesure de prendre des décisions", a déclaré lundi soir l'ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Korniychuk lors d'un entretien accordé à Ynet, sur une éventuelle aide militaire de l'Etat hébreu, après la frappe russe qui a fait au moins 11 morts et 89 blessés à travers le pays.

"Je sais que Lapid est l'un de nos plus grands soutiens mais je suis épuisé", a-t-il affirmé.

"Nous avons parlé avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas ce qui doit se passer d'autre pour qu'Israël change sa politique", a déploré l'ambassadeur d'Ukraine. "Plus de 80% des Israéliens, selon des enquêtes de l'ambassade, soutiennent l'Ukraine - mais ils omettent de parler d'aide militaire à cause de la 'peur' ou de la 'sécurité nationale' concernant les forces russes en Syrie et toutes sortes de théories du complot qui n'existent pas."

Selon l'ambassadeur ukrainien, "la Russie a retiré toute son armée de Syrie, y compris les systèmes de défense aérienne, à cause de la guerre en Ukraine.

"La Russie y a laissé un nombre limité de soldats, qui ne s'occupe que du port qu'elle contrôle, et c'est tout. Il n'y a donc pas de menace de la part de la Syrie, mais les politiques utilisent toujours ce motif pour ne pas prendre de décision. Ils parlent aussi du problème de l'Agence juive en Russie, qu'ils vont fermer, mais cela arrivera de toute façon et indépendamment de ce que fera Israël. Pourquoi oubliez-vous les milliers de Juifs qui ont souffert en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre ?", a-t-il poursuivi.

"La communauté juive d'Odessa et de Kiev souffre", a ajouté Korniychuk.

"Israël est le seul pays parmi les pays occidentaux qui ne soutient pas militairement l'Ukraine", a pointé du doigt l'ambassadeur.