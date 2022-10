La Russie réplique à Yaïr Lapid : Israël s'est tu face au "terrorisme" de Kiev

Moscou se demande pourquoi Jérusalem n'a jamais dénoncé les attaques "meurtrières" de l'Ukraine

La Russie a répondu lundi soir à Israël qui a condamné les attaques de Moscou contre les villes ukrainiennes, en affirmant que Jérusalem n'avait pas fait de même pour les "attaques terroristes contre les civils du Donbass" et les nombreuses actions "meurtrières" de Kiev.

La déclaration de l'ambassade de Russie en Israël est intervenue quelques heures après que le Premier ministre Yaïr Lapid a dénoncé "fermement" les bombardements meurtriers en Ukraine.

https://twitter.com/i/web/status/1579539101602443265 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans son communiqué, l'ambassade a soutenu que ses attaques étaient "une frappe de haute précision sur les installations de contrôle militaire, les communications et les systèmes énergétiques de l'Ukraine".

"Il convient de noter que, malheureusement, Israël a choisi de rester silencieux pendant huit ans d'attaques terroristes ukrainiennes continues contre les civils du Donbass, pour fermer les yeux sur la récente attaque ukrainienne meurtrière contre un convoi de réfugiés dans la région de Kharkov, les meurtres monstrueux de civils par les Azov néo-nazis à Kupyansk et dans d'autres villes ukrainiennes, le meurtre vicieux d'une journaliste russe Darya Dugina, la récente attaque terroriste ukrainienne sur le pont de Crimée ainsi que de nombreux autres crimes horribles et impunis du régime de Kiev."

La plus grande vague de frappes à travers l'Ukraine depuis des mois a tué au moins 11 personnes et en a blessé plus de 80 en représailles à une explosion qui a endommagé ce week-end un pont clé reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée par Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé de lancer des attaques plus "sévères" "si les tentatives d'attentats terroristes se poursuivent".