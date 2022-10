Le Kremlin s'attend à ce que Erdogan propose jeudi à Poutine une médiation sur l'Ukraine

Ankara a joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l'Ukraine

Le Kremlin a indiqué mercredi s'attendre à ce que le président turc Recep Tayyip Erdogan fasse à Vladimir Poutine une proposition concrète de médiation sur le conflit en Ukraine, alors que les deux hommes se voient jeudi au Kazakhstan.

"Les Turcs proposent leur médiation. Si des contacts (russo-ukrainiens) devaient avoir lieu, il se feraient sur le territoire" turc, a indiqué à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

"Erdogan va probablement officiellement proposer quelque chose", a-t-il ajouté, précisant s'attendre à une "discussion intéressante et utile".

M. Ouchakov a fait une nouvelle fois l'éloge de la position de la Turquie, qui "ne se joint pas par principe aux sanctions illégitimes occidentales" imposées à la Russie en raison de son offensive en Ukraine.

Cela "donne une impulsion supplémentaire au renforcement de la coopération économique russo-turque", a-t-il jugé.

Membre de l'Otan, la Turquie, très dépendante des gaz et pétrole russes, s'est efforcé de depuis l'offensive russe du 24 février d'entretenir sa relation avec l'Ukraine et la Russie.

Ankara a joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que dans la conclusion en juillet, sous l'égide de l'ONU, d'un accord entre les deux pays permettant l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore.

A deux reprises, elle a aussi réuni en mars sur son sol des représentants russes et ukrainiens pour des négociations qui ont finalement échoué, les deux camps s'en rejetant la responsabilité.

M. Erdogan a rencontré M. Poutine à trois reprises ces trois derniers mois et s'entretient régulièrement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.