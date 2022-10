Quand les Russes cherchent leurs origines juives pour fuir en Israël

Certains de ces documents sont si vieux qu'ils ne pourraient se trouver que dans les archives des synagogues

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine lancée le 24 février, "90% de nos clients viennent pour trouver des preuves de leurs origines juives", révèle Tatiana Kalajnikova, qui travaille dans un centre de démarches administratives dans l'ouest de Moscou. "Ils veulent quitter la Russie en guerre pour Israël, où la guerre ne se termine jamais", ironise-t-elle.

Au cours des cinq premiers mois du conflit, les demandes d'immigration depuis l'Ukraine et la Russie ont triplé, selon le Bureau central des statistiques d'Israël, qui a comptabilisé 20 000 arrivants de Russie et plus de 12 000 d'Ukraine. Parmi eux, nombre de célébrités russes, dont la vedette de variété Alla Pougatcheva et son mari le comédien Maxime Galkine, ou encore la star du rock Andreï Makarevitch, partis en Israël dès le début de l'offensive russe.

Pour rappel, la loi du retour permet aux personnes ayant un ou plusieurs grands-parents juifs et leurs conjoints, d'immigrer en Israël et d'acquérir la citoyenneté de manière automatique. Les chiffres de "l'alyah Poutine", comme on l'appelle désormais, devraient donc encore augmenter considérablement au lendemain de l’annonce de la mobilisation massive par Vladimir Poutine.

"Depuis ce jour, beaucoup de mes anciens collègues en Russie, de mes camarades de classe et de mes amis ont commencé à chercher des papiers qui pourraient prouver leurs racines juives. Le problème principal est qu'il était plus sûr de cacher ces racines à l'époque soviétique et que beaucoup de familles n'ont pas de documents originaux, comme les certificats de naissance de leurs grands-parents", témoigne Anna, jeune femme juive arrivée de Russie dès le début de l'invasion de l'Ukraine en Israël.

Elle explique que tous essaient d'obtenir ces documents auprès des archives de la Russie et des anciennes républiques soviétiques, mais que cela s'avère assez difficile, car certaines de ces archives ont été endommagées par des incendies ou sont impossibles d'accès, comme celles de l'Ukraine. Un autre problème est que certains de ces documents sont si vieux qu'ils ne pourraient se trouver que dans les archives des synagogues, qui pour beaucoup d'entre elles n'ont pas survécu au régime soviétique, ajoute-t-elle.

AP Photo/Alexandr Kulikov, file Des soldats de l'armée russe lors d'une action de soutien aux soldats impliqués dans l'opération militaire en Ukraine, au Mamaev Kurgan, en Russie, le 11 juillet 2022

Pour compliquer encore les choses, Anna souligne qu'un véritable compte à rebours s'est enclenché en Russie, et qu'il ne reste que peu de temps aux familles qui espèrent sauver un fils de la conscription pour rassembler ces documents. "Les frontières peuvent se fermer d'un jour à l'autre pour les citoyens de sexe masculin éligibles au service militaire", dit-elle.

Pour les aider à retracer leur éventuelle filiation juive, les Russes en quête d'exil font également appel à des experts. Un spécialiste de généalogie juive raconte qu’il reçoit dix fois plus de requêtes qu’à l’accoutumée aussi bien de la part de Russes que d’Ukrainiens.

"Tout le monde veut un passeport israélien, mais il y a un an d'attente pour obtenir un rendez-vous", avait affirmé quant à lui le grand rabbin de Russie, Berel Lazar. Selon lui, "les gens veulent un passeport israélien par sécurité" et souhaitent émigrer vers Israël, non par conviction mais par peur de rester en Russie.

Alors que l'Agence juive est menacée de dissolution par les autorités russes pour des infractions supposées envers la loi du pays, plusieurs agences privées ont ouvert dans le pays afin de faciliter les démarches des candidats à l'alyah.

AP/Alexander Zemlianichenko L'entrée du bureau de l'Agence juive pour Israël à Moscou, en Russie, mercredi 27 juillet 2022.

Face à l'urgence posée par la guerre, le gouvernement israélien a approuvé début octobre une proposition visant à accélérer l'immigration des Russes qui remplissent les conditions de la loi du retour. Tout en se défendant de vouloir modifier ce texte, le ministre des Finances et chef d'Israel Beitenu, Avigdor Lieberman a également proposé d'assouplir les conditions d'entrée en Israël pour les résidents de l'ancienne Union soviétique ayant au moins un arrière-grand-parent juif.

"Nous ne proposons pas d'inclure la quatrième génération dans la loi du retour ou de leur donner une citoyenneté automatique, mais plutôt de les traiter sur la base de notre obligation historique envers les valeurs humanitaires et juives", a affirmé Avigdor Lieberman sur Twitter.