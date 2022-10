Israël a fourni à l'Ukraine des informations sur les drones iraniens en Russie

"Nous avons besoin de l'aide militaro-technique israélienne" (Ambassadeur d'Ukraine en Israël)

Israël a fourni à l'Ukraine des "renseignements de base" sur les drones iraniens utilisés par la Russie lors de son invasion, selon le New York Times de mercredi.

Un haut fonctionnaire israélien aurait informé le journal de ce partage de renseignements et indiqué qu'une entreprise privée israélienne fournissait également à l'Ukraine des images satellites des positions des troupes russes.

Les forces russes utilisent plusieurs variantes de drones iraniens dans leur campagne en Ukraine depuis au moins le mois d'août, ont confirmé des responsables ukrainiens, américains et britanniques dans des rapports de renseignement distincts.

"Il existe une réelle possibilité que la Russie ait obtenu un certain succès en attaquant avec plusieurs drones en même temps", indique le ministère britannique de la Défense.

Les tensions diplomatiques se sont accrues entre l'Ukraine et l'Iran au sujet de la fourniture de drones à la Russie. L'accréditation de l'ambassadeur iranien à Kiev a été retirée et la mission diplomatique a été réduite.

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk avait déjà demandé en juin à Israël de vendre à l'Ukraine le Dôme de fer et déclaré : "Nous avons besoin de l'aide militaro-technique israélienne pour sauver nos civils des bombardements russes".

L'Ukraine réclame l'assistance militaire d'Israël depuis de nombreuses semaines sans résultats, "par peur des forces russes présentes en Syrie", avait-il allégué.

"Israël est le seul pays parmi les pays occidentaux qui ne soutient pas militairement l'Ukraine", avait pointé du doigt l'ambassadeur le 9 octobre dernier.

En plus de l'aide non confirmée en matière de renseignement, Israël a fourni à l'Ukraine une aide non combattante de rations alimentaires et de divers matériels de protection.