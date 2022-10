La Russie fait "tout comme il faut" en Ukraine, dit Poutine

"Ce n'est pas agréable ce qu'il se passe maintenant"

Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi faire "tout comme il faut" en Ukraine, après bientôt huit mois de combats et alors que les forces russes ont essuyé de nombreux revers.

"Ce n'est pas agréable ce qu'il se passe maintenant, mais si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février, on aurait été dans la même situation un peu plus tard, juste les conditions auraient été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut" a-t-il déclaré à la presse, à l'issue d'un sommet régional au Kazakhstan.

Vladimir Poutine s'est aussi montré satisfait des frappes massives qui ont touché des infrastructures essentielles ukrainiennes lundi et mardi, mais aussi des parcs et des habitations. Il a jugé que de nouveaux bombardements d'ampleur sur les villes d'Ukraine n'étaient pas nécessaires "pour l'instant".

La Russie avait mené les bombardements du début de semaine en représailles à l'explosion qui a en partie détruit le pont russe de Crimée, une infrastructure clé.

L'Ukraine marquait de son côté vendredi la Journée des défenseurs du pays, célébrant cette fête de l'armée pour la première fois depuis le début de l'invasion.