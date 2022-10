Russie: des sans-abris et des travailleurs immigrés enrôlés de force dans l'armée

Vladimir Poutine avait annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes pour combattre en Ukraine

Les autorités russes ont commencé à enrôler des sans-abris et des travailleurs immigrés pour la guerre en Ukraine, rapporte une source locale indépendante.

"Les officiers des commissariats militaires de Moscou sont venus dans les centres de charité qui fournissent un abri et de la nourriture aux nécessiteux et aux sans-abris, ainsi que dans les foyers où vivent les travailleurs immigrés, et les ont forcés à s'enrôler dans l'armée russe", rapporte le site d'information russe indépendant Mediazona.

Des bénévoles du groupe "Food Not Bombs" ont déclaré à Mediazona que, depuis l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine, fin septembre, des dizaines de sans-abris ont été emmenés dans des commissariats militaires." Des témoignages similaires ont également été rapportés par d'autres organisations caritatives qui opèrent à Moscou et dans d'autres grandes villes.

"La police vient ici et voit la file de gens qui attendent pour de la nourriture. Ils les attrapent par la nuque et les emmènent contre leur gré", a témoigné l'employé d'une organisation caritative chrétienne qui travaille dans un centre de bienfaisance. "Ils les chargent dans des bus et les conduisent aux commissariats militaires", a-t-il ajouté.

L'un des sans-abris qui a été emmené, un homme de 60 ans, a déclaré qu'il avait été emmené au bureau de recrutement où il y avait de longues files d'attente de sans-abris qu'il connaissait. Finalement, il a été libéré en raison de son âge. "Ils ont dit qu'ils ne recrutaient pas de personnes de plus de 45 ans".

Des sources locales rapportent également que des policiers russes sont venus dans des foyers où vivent des travailleurs migrants, la plupart clandestinement.

"Ils entourent le foyer et passent ensuite en revue les chambres. Quiconque leur semble apte à être recruté reçoit un document l'informant qu'il doit se présenter au bureau de recrutement le lendemain matin et son passeport lui est retiré", a indiqué une source à Mediozona.