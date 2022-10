Ukraine: Moscou s'apprête à évacuer les civils de Kherson

Cette ville est actuellement visée par des frappes ukrainiennes

La Russie s'apprête à évacuer la population de Kherson, ville du sud de l'Ukraine où ses troupes sont confrontées à une situation particulièrement "tendue" face à la contre-offensive de Kiev.

Le général russe Sergueï Sourovikine, chargé des opérations en Ukraine depuis dix jours, a affirmé sur la chaîne Rossiya 24 que l'armée russe allait "assurer avant tout l'évacuation sécurisée de la population" de Kherson, sans autre indication.

Capitale de la région éponyme occupée par la Russie depuis le printemps et annexée en septembre, cette ville est actuellement visée par des frappes ukrainiennes sur ses "infrastructures sociales, économiques et industrielles", a-t-il relevé.

Ce qui entraîne, selon lui, des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en nourriture, représentant dès lors une "menace directe pour la vie des habitants" et donc la nécessité de l'évacuer.

AP Photo Des soldats russes montent la garde à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, le 20 mai 2022

Pour sa part, le dirigeant installé dans la région de Kherson par Moscou, Vladimir Saldo, a annoncé une évacuation vers la rive gauche du fleuve Dniepr de la population de plusieurs localités pour permettre à l'armée russe d'installer des "constructions défensives d'ampleur" face à une "vaste contre-offensive" préparée par les forces ukrainiennes.

Si elle est "très difficile" à Kherson, "la situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaques sur les positions des troupes russes", a déclaré le général. "Le régime ukrainien cherche à percer notre défense" en réunissant "toutes ses réserves" pour la contre-offensive dans le sud et l'est.

La Russie n'a pas pour autant perdu de son mordant puisqu'elle a de nouveau bombardé mardi "le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine", a annoncé le ministère russe de la Défense, assurant que "toutes les cibles (avaient) été touchées" grâce à des armes de précision et de longue portée non identifiées.