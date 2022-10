L'Ukraine envoie une demande officielle pour acquérir les systèmes de défense aérienne d'Israël

"L'Iran acquiert une expérience du champ de bataille qui se retournera contre Israël"

L'Ukraine a envoyé une demande officielle à Israël pour obtenir des systèmes de défense aérienne, rapporte le site d'information Walla, qui publie une copie de la notification envoyée mardi.

Dans la missive, l'Ukraine note qu'en plus des drones iraniens, la Russie acquiert également des missiles balistiques de la République islamique.

Compte tenu de l'implication de l'Iran dans les dernières attaques, l'Ukraine demande à Israël de lui envoyer plusieurs de ses systèmes de défense aérienne à courte, moyenne et longue portée et de fournir des experts israéliens pour former l'Ukraine à leur utilisation.

La lettre note que l'Iran acquiert une expérience opérationnelle du champ de bataille pour ses systèmes d'attaque qui seront finalement retournés contre Israël.

Ce rapport intervient quelques heures après que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a réaffirmé qu'Israël n'enverrait pas d'armes à l'Ukraine, mais qu'il pourrait construire un système d'alerte aux roquettes et aux drones pour les Ukrainiens.

Depuis les premiers jours de l'invasion, de hauts responsables ukrainiens ont demandé à Israël d'envoyer ses systèmes de défense antimissile, en particulier le Dôme de fer, lors de discours publics et de conversations privées avec des responsables à Jérusalem.

Mais Jérusalem a jusqu'à présent évité de fournir une aide militaire directe à Kiev - ni armes offensives ni technologie défensive avancée - depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février, dans le but d'éviter de déclencher une crise avec Moscou.