Le ministre russe de la Défense évoque l'Ukraine avec son homologue américain

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s'est entretenu au téléphone vendredi avec son homologue américain, Lloyd Austin, a annoncé Moscou, la deuxième conversation entre les deux hommes depuis le début du conflit en Ukraine.

"Plusieurs questions d'actualité de sécurité internationale, dont la situation en Ukraine, ont été abordées" lors de cet échange, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

La dernière conversation entre MM. Choïgou et Austin depuis le début du conflit remontait au 13 mai, quelques jours avant un entretien téléphonique entre le chef de l'état-major russe, Valéri Guérassimov, et son homologue américain, Mark Milley, le 19 mai.

AP Photo/Valentina Petrova

Déjà au plus bas ces dernières années sur fond d'accusations d'ingérence électorale, d'espionnage et d'expulsions croisées de diplomates, les relations entre Moscou et Washington ont continué à se détériorer depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février.

L'importante aide militaire et financière américaine est particulièrement critiquée par la Russie, qui accuse son rival de chercher à prolonger le conflit.

En amont d'un sommet du G20 prévu en Indonésie mi-novembre, le président russe Vladimir Poutine avait affirmé la semaine dernière ne pas voir "la nécessité" de pourparlers avec Joe Biden.

Le président américain, de son côté, n'avait pas exclu une telle rencontre, affirmant à des journalistes le 6 octobre: "Cela reste à voir".