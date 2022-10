Le président allemand Steinmeier à Kiev pour une visite surprise

"Je veux me faire une idée de la vie des ukrainiens en pleine guerre" (Steinmeier )

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé à Kiev mardi, a indiqué sa porte-parole, confirmant sa visite surprise en Ukraine.

"Je me réjouis de ma rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à Kiev et avec la population dans le nord du pays, où je veux me faire une idée de leur vie en pleine guerre", a-t-il dit, selon un texte envoyé par la porte-parole.

Avant de rencontrer Volodymyr Zelensky, Frank-Walter Steinmeier va se rendre dans la petite ville de Korjukiwa (au nord du pays, près de la frontière bélarusse), qui avait été occupée par les troupes russes.

Handout / Ukrainian Presidential Press Service / AFP Photo publiée par le service de presse du président ukrainien Volodymyr Zelensky

Cette ville qui est maintenant libérée doit faire face au froid, alors que ses infrastructures sont détruites. Le président allemand va fournir de l'aide à la commune pour ses infrastructures énergétiques.

"Mon message aux Ukrainiens : vous pouvez compter sur l’Allemagne ! Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine militairement, politiquement, financièrement et sur le plan humanitaire", a-t-il dit.

Frank-Walter Steinmeier va prendre la direction du parrainage avec le président ukrainien du réseau de jumelages de villes allemandes et ukrainiennes.

"Plus il y aura de parrainages, plus ce sera facile de passer l'hiver et de construire ensemble un avenir européen", a-t-il dit.