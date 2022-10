Une délégation ukrainienne s'appuie sur l'expertise du Japon en matière de reconstruction

Le Japon a réussi à reconstruire ses villes à la suite de nombreuses catastrophes naturelles

"Les connaissances et l'expertise japonaises sur la manière de reconstruire après une catastrophe seront utiles à l'Ukraine lorsqu'elle entamera le processus de reconstruction après la guerre dévastatrice avec la Russie", a déclaré mercredi un groupe de députés ukrainiens.

Galyna Mykhailiuk, avocate et coprésidente de la Ligue d'amitié parlementaire Japon-Ukraine, a décrit le Japon comme "un leader mondial" en termes de réponse aux catastrophes - qu'elles soient naturelles, de guerre ou nucléaires - dont l'Ukraine peut s'inspirer pour planifier son propre rétablissement.

"Nous sommes impatients de procéder à un échange d'informations et de connaissances à cet égard", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse au Japan National Press Club, dans le centre de Tokyo.

Le Japon a réussi à reconstruire ses villes et ses infrastructures après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'à la suite de nombreuses catastrophes telles que le tremblement de terre de Hanshin en 1995, ou encore le tremblement de terre et le tsunami de 2011 dans la région de Tohoku.

La délégation, composée de membres du parlement ukrainien, est au Japon depuis le 15 octobre.

Lors d'une conférence sur l'Ukraine organisée conjointement par le Groupe des Sept et l'Union européenne à Berlin mercredi, le Premier ministre Fumio Kishida s'est engagé dans un message vidéo à accroître l'aide matérielle et les autres formes de soutien qui "utilisent les connaissances et les atouts uniques du Japon."

Il s'agit notamment de la technologie adoptée à la suite du grand tremblement de terre du Japon en 2011 pour le tri et le recyclage des débris - qui, selon Kishida, pourrait être utilisée pour réutiliser les débris en Ukraine.

Mykhailiuk a déclaré que 600 000 enfants avaient quitté l'Ukraine depuis le début du conflit, le 24 février. Environ 2 000 Ukrainiens ont fui vers le Japon - un accueil de personnes déplacées bien plus important que celui que le pays a accepté lors de tout autre conflit - et Mykhailiuk a de nouveau remercié le Japon d'offrir un refuge aux femmes et aux enfants ukrainiens, contribuant ainsi à "préserver notre avenir ukrainien".

"La délégation", a-t-il dit, "a visité plusieurs villes japonaises telles que Tokyo et Kobe, toutes deux dévastées par les tremblements de terre et la guerre au XXe siècle". M. Zheleznyak a déclaré que son objectif était que l'"Ukraine reconstruise en mieux une fois la guerre terminée et restaure des villes aussi belles que celles du Japon".