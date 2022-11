L’armée russe autorisée à tirer sur les déserteurs (renseignements britanniques)

La décision de tirer sur les déserteurs témoigne de la baisse de moral et de l'indiscipline des forces russes.

Les forces russes auraient commencé à déployer des "troupes de barrage" ou des "unités de blocage" qui menacent de tirer sur leurs propres soldats en retraite afin de les contraindre à reprendre les combats, indiquent les services de renseignement britanniques vendredi.

La décision de tirer sur les déserteurs témoigne de la baisse de moral et de l'indiscipline des forces russes, précisent-ils.

Le président Vladimir Poutine avait annoncé une mobilisation militaire partielle des réservistes le 21 septembre, qu'il a ensuite déclarée complète le 28 octobre. Immédiatement après l'annonce de la mobilisation, des dizaines de milliers de Russes ont fui - ou tenté de fuir - le pays pour échapper à l’enrôlement.

AP Photo/Alexandr Kulikov, file Des soldats de l'armée russe

Les sources de renseignement occidentales et ukrainiennes avaient signalé tout au long des mois de septembre et d'octobre que les troupes de réservistes russes nouvellement mobilisées étaient mal équipées et mal entraînées au combat.

À la mi-octobre, le site d'information russe Mediazona avait rapporté que "les officiers militaires de Moscou se rendaient dans des centres de charité qui fournissent un abri et de la nourriture aux nécessiteux et aux sans-abri, ainsi que dans des foyers où vivent des travailleurs migrants, et les forçaient à s'engager dans l'armée russe." Il s'agissait très probablement d'un effort pour atteindre le quota de mobilisation de 300 000 nouvelles recrues.

Cependant, ces nouvelles recrues contraintes de servir dans l'armée, manqueraient de nourriture, d'uniformes, d'argent et d'endroits où dormir, selon une déclaration publiée par le ministère ukrainien de la défense début octobre.