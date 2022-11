L'Etat ukrainien prend le contrôle de plusieurs entreprises "d'importance stratégique"

"Ces entreprises doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7"

L'Etat ukrainien va prendre le contrôle de plusieurs entreprises "d'importance stratégique" afin d'aider à l'effort de guerre, dont le producteur d'hydrocarbures Ukrnafta et le constructeur aéronautique Motor Sich, a annoncé lundi le gouvernement.

"La décision a été prise d'exproprier les actifs des entreprises d'importance stratégique pour les faire entrer au sein de la propriété de l'Etat", a indiqué lors d'une conférence de presse le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov.

"Après la levée de la loi martiale, ces actifs pourront être rendus à leurs propriétaires ou leur valeur pourra être remboursée", a-t-il assuré.

En plus de Motor Sich et Ukrnafta, l'Etat prend aussi le contrôle de Zaporozhtransformator, une société spécialisée dans la production de réacteurs, du fabriquant de camions AvtoKraz et de l'entreprise de raffinage de pétrole Ukrtatnafta.

"Les actifs de ces cinq entreprises seront gérés par le ministère de la Défense pour assurer les besoins urgents des forces armées. Il s'agit de fournir du carburant et des lubrifiants, de réparer les équipements militaires et les armes", a précisé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Le Premier ministre Denis Chmygal a souligné que ces entreprises fabriquaient des "produits essentiels pour les besoins de la défense et des forces armées, ainsi que pour le secteur de l'énergie".

"Ces entreprises doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les besoins de la défense de l'Etat", a-t-il assuré.

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine est très dépendante des fournitures d'armes occidentales et du soutien financier des Etats-Unis et de l'UE.