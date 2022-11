L'Ukraine reçoit de nouveaux systèmes antiaériens occidentaux contre les frappes russes

La Corée du Nord nie fournir des armes à Moscou contre l'Ukraine

L'Ukraine a reçu lundi de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne destinés à contrer les missiles russes qui pleuvent régulièrement sur les villes et infrastructures du pays, tandis que la Corée du Nord a nié fournir des armes à Moscou.

Le ministère de la Défense nord-coréen a qualifié d'"infondées" les accusations américaines selon lesquelles Pyongyang fournissait des obus d'artillerie à la Russie pour sa guerre en Ukraine, selon l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche John Kirby avait affirmé que la Corée du Nord envoyait un "nombre important" d'obus à la Russie "de manière dissimulée", ajoutant que Washington cherchait à savoir si cette aide nord-coréenne avait bien été réceptionnée par les Russes.

"Les Etats-Unis persistent à répandre une rumeur infondée de +contrats d'armements+ entre la RPDC (République populaire démocratique de Corée, Corée du Nord) et la Russie", indique un communiqué du vice-directeur des affaires étrangères militaires du ministère de la Défense nationale nord-coréenne, cité par KCNA. "Une fois de plus nous voulons dire clairement qu'il n'y a jamais eu de +contrats d'armements+ avec la Russie et que nous n'en prévoyons pas à l'avenir".

John Kirby avait estimé la semaine dernière que la présumée aide nord-coréenne était révélatrice des "pénuries et besoins" de la Russie.

La Maison Blanche a assuré lundi que "le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine sera infaillible et inébranlable" quel que soit le résultat des élections américaines mardi, qui risquent de faire perdre au président Joe Biden sa majorité dans une, voire les deux chambres du Congrès.

Alors que les Etats-Unis sont le principal soutien de l'Ukraine (quelque 18,2 milliards de dollars), l'opposition républicaine a souligné sa volonté de "ne pas faire de chèque en blanc" à Kiev si elle remportait le scrutin.

De son côté, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé que l'Etat ukrainien allait prendre le contrôle de plusieurs entreprises "d'importance stratégique" afin d'aider à l'effort de guerre, dont le producteur d'hydrocarbures Ukrnafta et le constructeur aéronautique Motor Sich.