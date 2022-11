L'Ukraine reprend Kherson, Washington salue une "victoire extraordinaire"

Ce repli russe est le troisième d'ampleur depuis le début de l'invasion le 24 février

L'Ukraine a repris aux Russes la ville de Kherson vendredi, "un jour historique" selon son président Volodymyr Zelensky et un fait d'armes salué samedi matin par les Etats-Unis comme une "victoire extraordinaire".

"Il semble que les Ukrainiens viennent de remporter une victoire extraordinaire : la seule capitale régionale que la Russie avait saisie dans cette guerre est maintenant de retour sous le drapeau ukrainien, ce qui est tout à fait remarquable", a déclaré à la presse le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, alors qu'il se rendait au sommet de l'ASEAN au Cambodge en compagnie du président américain Joe Biden.

"Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud du pays, nous reprenons Kherson", s'est félicité M. Zelensky vendredi soir dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.

"Les forces spéciales sont déjà dans la ville", a-t-il ajouté, précisant que leur premier travail allait être de neutraliser les nombreuses mines laissées par l'armée russe, qui occupait Kherson depuis la mi-mars.

Une vidéo postée sur Telegram par Volodymyr Zelensky, présentée comme venant de Kherson, montrait des militaires ukrainiens se disant de la "28e brigade" acclamés dans la nuit par une foule scandant "V-C-U", l'acronyme des forces armées ukrainiennes.

Handout / Satellite image ©2022 Maxar Technologies / AFP Vue de la travée sud du pont ferroviaire Antonovskiy endommagé à Kherson, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, le 11 novembre 2022

Son ministre des Affaires étrangères s'est félicité samedi que l'Ukraine soit "en train de gagner des batailles sur le terrain. Mais la guerre continue".

Ce repli russe est le troisième d'ampleur depuis le début de l'invasion le 24 février, la Russie ayant dû renoncer au printemps à prendre Kiev face à la résistance acharnée des Ukrainiens, avant d'être chassée de la quasi-totalité de la région de Kharkiv (nord-est) en septembre.

Plus tôt vendredi, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir achevé à 05H00 heure de Moscou (02H00 GMT) "le redéploiement" de ses unités de la rive droite (occidentale) du fleuve Dniepr, où se trouve la ville de Kherson, vers la rive gauche, assurant n'avoir subi aucune perte, ni abandonné de matériel militaire.

Selon Moscou, "plus de 30.000" soldats russes et "près de 5.000 unités d'armements et de véhicules militaires ont été retirés" de la rive occidentale du Dniepr.

Ce repli a toutefois tout du camouflet, le président russe Vladimir Poutine ayant revendiqué fin septembre l'annexion de quatre régions ukrainiennes, dont celle de Kherson.L'Ukraine reprend Kherson, Washington salue une "victoire extraordinaire"