L'ambassadeur israélien en Ukraine dénonce le soutien de Kiev à la résolution de l'ONU sur "l'annexion" de la Cisjordanie

"Soutenir des initiatives anti-israéliennes à l'ONU n'aide pas à établir la confiance entre les deux pays"

L'ambassadeur d'Israël en Ukraine a critiqué vendredi Kiev pour son soutien à une résolution d'une commission des Nations unies qui demande à la Cour internationale de justice de se prononcer "de toute urgence" sur le conflit israélo-palestinien et l'"annexion" israélienne.

L'Ukraine est l'un des 98 pays qui ont voté en faveur de la résolution lors de la réunion de la Quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies à New York plus tôt dans la journée de vendredi.

Dix-sept nations se sont opposées à la mesure et 52 se sont abstenues. La commission, également appelée panel spécial "politique et décolonisation", est l'une des six commissions principales de l'Assemblée générale des Nations-Unies.

La résolution, intitulée "Pratiques et activités de colonisation israéliennes affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés", demande à la CIJ, dont le siège est à La Haye, de "rendre d'urgence un avis consultatif" sur "l'occupation prolongée, la colonisation et l'annexion du territoire palestinien" par Israël, et semble ignorer les liens entre les Juifs et le Mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme.

L'ambassadeur israélien Michael Brodsky a critiqué l'Ukraine sur Twitter déclarant que son "soutien à la résolution de l'ONU, niant les liens juifs avec le Mont du Temple et demandant un avis consultatif de la CIJ est extrêmement décevant".

"Soutenir des initiatives anti-israéliennes à l'ONU n'aide pas à établir la confiance entre [Israël] et [l'Ukraine]", a déclaré l'ambassadeur.

L'Ukraine a demandé à plusieurs reprises à Israël une aide et des équipements militaires pour repousser l'assaut de la Russie sur le pays depuis fin février. Tout en fournissant une aide humanitaire à l'Ukraine, Israël a maintenu une politique stricte consistant à ne pas fournir d'aide militaire, y compris des systèmes qui pourraient l'aider à intercepter les attaques de missiles et de drones russes.

Le raisonnement qui sous-tend la décision semble être le besoin stratégique d'Israël de maintenir la liberté des opérations en Syrie, dans le cadre de ses efforts pour empêcher l'enracinement de l'Iran à ses portes.

La résolution va maintenant être soumise à l'Assemblée générale plénière pour approbation officielle, probablement le mois prochain.