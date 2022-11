Le pape François demande à Dieu de se "dépêcher" et de mettre fin à la guerre Russie-Ukraine

"Prions pour que le Seigneur convertisse le cœur de ceux qui parient encore sur la guerre" (Pape François)

Au cours de son audience générale sur la place Saint-Pierre mercredi, le pape François a condamné la dernière vague de tirs de missiles sur l'Ukraine, appelant à un cessez-le-feu et a demandé à Dieu de "se dépêcher" de mettre un terme au conflit.

"J'ai appris avec douleur et inquiétude une nouvelle attaque de missiles encore plus féroce sur l'Ukraine, qui a fait des morts et endommagé de nombreuses infrastructures civiles", a déclaré le pape en italien.

"Prions pour que le Seigneur convertisse le cœur de ceux qui parient encore sur la guerre et fasse prévaloir le désir de paix dans l'Ukraine martyrisée afin d'éviter l'escalade et d'ouvrir la voie à un cessez-le-feu et au dialogue", a-t-il lancé.

"Nous pouvons prier pour l'Ukraine en disant, si vous le voulez bien, 'Dépêche-toi, Seigneur'", a-t-il affirmé quelques minutes plus tard.

Gregorio Borgia (Pool/AFP) Le président russe Vladimir Poutine et le pape François

La Russie a lancé 110 missiles et 10 drones d'attaque de fabrication iranienne sur l'Ukraine mardi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la principale cible de cette rafale de missiles était, comme auparavant, l'infrastructure énergétique, mais il a ajouté que seules 10 cibles prévues au total avaient été touchées.

Selon l'Office humanitaire des Nations unies (OCHA), ces attaques ont privé d'énergie des millions d'Ukrainiens dans 16 des 24 régions du pays, y compris Kiev.

Le mois dernier, le pape François a, pour la première fois, supplié directement le président russe Vladimir Poutine d'arrêter la "spirale de violence et de mort" en Ukraine.

Le pape a mentionné l'Ukraine dans presque toutes ses apparitions publiques.