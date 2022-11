Ukraine: 63 corps présentant des signes de torture découverts à Kherson après le retrait des Russes

36 procédures ont été ouvertes après la découverte d'éléments pourvant être qualifiés de crimes de guerre

Près d'une semaine après le retrait des troupes russes de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, les enquêteurs ont découvert 63 corps portant des traces de torture, a indiqué le gouvernement ukrainien. Les autorités ont toutefois indiqué que les enquêtes ne font que commencer, et "beaucoup de sites de torture et de mises en terre vont encore être découverts".

STRINGER / AFP Deux femmes s'étreignent dans le village libéré de Pravdyne, dans la région de Kherson, en Ukraine, le 12 novembre 2022.

Le ministre des Affaires intérieures ukrainien, Denys Monastyrsky, a affirmé mercredi que 436 procédures ont été ouvertes après la découverte dans cette région d’éléments pouvant être qualifiés de crimes de guerre, notamment onze sites d’emprisonnement, dont quatre ayant des traces de salles de torture.

Un représentant du parquet de Kherson a déclaré au New York Times que selon des témoignages recueillis auprès des soldats russes arrêtés dans la région, les abus les plus courants pendant l'occupation étaient les décharges électriques, les coups avec des matraques en plastique ou en caoutchouc et la coupure du tube respiratoire d’un masque à gaz qui était passé sur la tête des prisonniers.

Le service de sécurité de l’Ukraine a annoncé mercredi la découverte d’une "autre chambre de torture des occupants russes" à Kherson, où ils ont gardé "des patriotes locaux qui refusaient de coopérer avec l’ennemi dans des conditions inhumaines".

L’Ukraine et des enquêteurs internationaux accusent la Russie de crimes de guerre dans les territoires occupés. De son côté, la Russie nie que ses troupes ont ciblé des civils et commis des atrocités. Des fosses communes ont été découvertes dans d’autres zones précédemment occupées par les troupes russes, dont certaines contenant les corps de civils montrant des signes de torture.