Israël achète des "fournitures stratégiques" pour l'Ukraine sous la pression des États-Unis

Israël aide aussi secrètement l'Ukraine en lui fournissant des renseignements

Israël a récemment accepté d'acheter des "fournitures stratégiques" pour l'Ukraine, dans un contexte de fortes pressions américaines pour qu'il augmente son aide à Kiev, a rapporté jeudi le quotidien Haaretz. Des responsables occidentaux ont indiqué que l'aide non spécifiée s'élève à des "millions de dollars" et fait suite à l'insistance de l'administration Biden pour qu'Israël fasse plus "que fournir de l'aide humanitaire".

Selon le Haaretz, l'achat en question est ponctuel et la décision de poursuivre ou non cette initiative reviendra au nouveau gouvernement.

Les équipements, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, ont été transférés à un État membre de l'OTAN très impliqué dans la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, qui les a fait parvenir au pays en guerre.

Avshalom Sassoni/Flash90 L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, fait une déclaration aux médias sur l'invasion russe en Ukraine, à Tel Aviv, le 25 février 2022.

L'Etat hébreu a accepté de laisser les pays de l'OTAN transférer certains de leurs équipements de fabrication israélienne en Ukraine. Le matériel transféré comprend des systèmes d'armes britanniques dont les composants sont de fabrication israélienne, comme les systèmes électro-optiques de tir et de contrôle.

En outre, Israël fournit également à l'Ukraine des informations en matière de renseignement précise le quotidien israélien, qui cite des responsables américains.

Jusque-là, Israël avait toujours affirmé qu'il ne fournirait à l'Ukraine qu'une aide humanitaire, car le pays cherche à préserver ses liens avec la Russie, qui dispose d'une importante présence militaire en Syrie.

Naftali Bennett a été le premier dirigeant international à rendre visite à Vladimir Poutine à Moscou après le déclenchement de la guerre en février. Lui et Benny Gantz avaient tous deux décidé de ne fournir aucune assistance, y compris humanitaire, à Kiev.

Ce n'est qu'en mars dernier, face à la pression internationale et à l'opinion publique israélienne, que le gouvernement a accepté de fournir à l'Ukraine des gilets pare-balles et des casques pour les travailleurs humanitaires en Ukraine, mais pas pour ses forces de sécurité.