L'Iran va aider la Russie à fabriquer ses propres drones suicides

La Russie pourrait augmenter considérablement son stock d'armes à la fois bon marché et dévastatrices

La Russie a signé un accord avec Téhéran en vertu duquel l'Iran l'aidera à produire des centaines de drones d'attaque sur son sol, selon des informations transmises par des responsables des agences de renseignement occidentales au Washington Post.

Les responsables russes et iraniens ont signé cet accord lors d'une réunion en Iran début novembre, et depuis lors, les deux pays ont fait des progrès rapides dans le processus de transfert des conceptions et des composants clés qui pourraient permettre à la production de commencer d'ici quelques mois, d'après ces sources.

L'accord, s'il est pleinement mis en œuvre, approfondirait davantage l'alliance russo-iranienne qui a déjà fourni un soutien crucial à la campagne militaire défaillante de Moscou en Ukraine, ont déclaré les mêmes responsables.

Des drones kamikazes Shahed fournis par l'Iran, ont notamment permis à la Russie d'attaquer ces derniers mois des cibles civiles et militaires, ainsi que des infrastructures électriques à Kiev et ailleurs.

En créant sa propre chaîne de montage, la Russie serait en mesure d'augmenter considérablement son stock d'armes à la fois bon marché et dévastatrices, qui ont changé la nature de la guerre en Ukraine.