Ukraine : le chef de l'AIEA dénonce des tirs "ciblés" sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau accusées mutuellement d'avoir bombardé la centrale nucléaire

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a dénoncé dimanche des tirs "délibérés et ciblés" contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, appelant à "arrêter cette folie". La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau accusées mutuellement dimanche d'avoir bombardé cette centrale nucléaire située dans le Sud ukrainien et occupée militairement par l'armée russe. Kiev a en outre démenti avoir exécuté plusieurs soldats russes qui s'y étaient rendus.

Russian Defense Ministry Press Service via AP, File La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine

"Des explosions ont eu lieu sur le site de cette centrale nucléaire majeure, ce qui est complètement inacceptable. Les gens qui font ça savent où ils frappent. C'est absolument délibéré, ciblé", a déclaré le chef de l'AIEA. Depuis plusieurs mois, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombardements sur le site, proche de la ligne de front. Une bonne douzaine de frappes ont ciblé la centrale ce week-end, de samedi à dimanche, dont certaines ont été constatées par des experts de l'AIEA, a indiqué l'Agence dans un communiqué. Son responsable a jugé la situation "gravissime", sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes.

GENYA SAVILOV / AFP Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi parle aux médias

Samedi et dimanche, les forces ukrainiennes ont tiré plus d'une vingtaine d'"obus de grand calibre" sur la centrale, affirme un communiqué du ministère russe de la Défense. Ceux-ci ont notamment explosé entre des blocs énergétiques et visé le toit d'un "bâtiment spécial" situé à proximité de ces blocs, selon la même source. Ce "bâtiment spécial" abrite un dépôt de combustible nucléaire, a précisé un responsable du producteur russe d'électricité nucléaire Rosenergoatom, Renat Kartchaa, cité par l'agence officielle russe TASS. Malgré ces bombardements, "le niveau de radiations dans la zone de la centrale reste conforme à la norme", souligne le communiqué du ministère russe de la Défense. Pour sa part, l'agence nucléaire ukrainienne a accusé la Russie d'avoir bombardé le site de la centrale.