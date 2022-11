Une ambassade russe a-t-elle publié un mème antisémite sur Volodymyr Zelensky ?

Volodymyr Zelensky est affublé d'un nez disproportionné qui fait penser au cliché du juif au nez crochu

L'ambassade de Russie au Royaume-Uni a partagé, mardi, sur son compte Twitter, un mème representant le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le style des Simpsons. Cependant, les internautes ont remarqué que le nez disproportionné attribué au président ukrainien, ressemble, pour beaucoup, au cliché du juif au nez crochu très populaire chez les antisémites depuis le Moyen Âge.

"Je ne tirerai plus de missiles sur la Pologne", écrit Volodymyr Zelensky dans le mème, en référence au célèbre dessin animé "Les Simpsons, ainsi" qu'à l'incident de la semaine dernière où un missile a frappé une ville polonaise près de la frontière ukrainienne, tuant deux personnes.

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait estimé que le missile qui a frappé la Pologne la semaine dernière semblait avoir été tiré accidentellement par les défenses aériennes de l'Ukraine, et non par une frappe russe, comme on le pensait initialement.

Viatcheslav Volodine, président de la Douma d'État russe (la chambre basse de l'Assemblée fédérale) et allié du président russe Vladimir Poutine, a demandé que le président ukrainien "nazi" Volodymyr Zelensky soit jugé pour crimes de guerre dans un message posté sur Telegram lundi. Le président ukrainien est juif et descendant de survivants de la Shoah. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait aussi attaqué l'Ukraine et son président lors d'une interview en Italie au mois de mai, affirmant que "le fait qu'il soit juif n'annule pas les éléments nazis dans son pays. Je crois qu'Adolf Hitler avait aussi du sang juif".