"Plus de 6 millions" de foyers affectés par des coupures d'électricité en Ukraine (Zelensky)

La stratégie de Moscou est qualifiée de "crime contre l'humanité" par le président Zelensky

Plus de six millions de foyers étaient affectés par des coupures d’électricité en Ukraine vendredi, deux jours après des frappes massives russes contre ce pays, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Ce soir (vendredi), des coupures se poursuivent dans la plupart des régions et à Kiev. Plus de six millions de foyers au total", contre presque 12 millions mercredi, jour où ces bombardements massifs ont eu lieu, a déclaré M. Zelensky dans son adresse quotidienne.

Kiev - avec quelque 600.000 foyers privés d’électricité dans la soirée - et sa région, ainsi que les provinces d'Odessa (sud), de Lviv, de Vinnytsia (ouest) et de Dnipropetrovsk (centre-est), sont les plus touchées par les coupures, a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à économiser l'électricité dans les zones où le courant a été rétabli.

La stratégie de Moscou consistant à bombarder les installations énergétiques ukrainiennes, suivie depuis octobre sur fond de revers militaires, est constitutive de "crimes de guerre" pour les alliés occidentaux de l'Ukraine et qualifiée de "crime contre l'humanité" par le président Zelensky, qui a visité plus tôt dans la journée Vychgorod, ville au nord de Kiev où les frappes ont fait six morts et des dizaines de blessés mercredi.