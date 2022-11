Israël va envoyer des générateurs et de l'aide médicale en Ukraine

Jérusalem fournira à Kiev des générateurs d'une valeur d'un million de dollars

Le ministère israélien des Affaires étrangères prévoit d'envoyer 20 générateurs et une nouvelle aide médicale à l'Ukraine, dans un contexte d'intensification des frappes russes sur le réseau énergétique du pays, ont rapporté les médias israéliens dimanche. Après la conversation téléphonique de la semaine dernière entre le président israélien Isaac Herzog et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Jérusalem fournira à Kiev des générateurs d'une valeur d'un million de dollars, qui seront livrés via l'Europe.

En outre, Mashav, l'agence israélienne pour la coopération internationale au développement, va envoyer des médicaments et des équipements médicaux à l'Ukraine. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait déclaré que Kiev avait conclu des accords avec 12 pays, dont Israël, sur la fourniture d'équipements énergétiques à l'Ukraine.

AP Photo/Efrem Lukatsky Dégats causés par les bombardements russes dans la ville de Vyshgorod, près de la capitale Kyiv, en Ukraine, le 24 novembre 2022

Par ailleurs, Jérusalem envisagerait de rouvrir son ambassade à Kiev. Le ministère des Affaires étrangères attend les recommandations du service de sécurité intérieure du Shin Bet avant de prendre une décision définitive. L'ambassade d'Israël à Kiev a été fermée en raison des frappes aériennes russes sur la capitale ukrainienne, rouvrant occasionnellement pour des périodes de deux semaines.

Le président Zelensky a déclaré dimanche que l'Ukraine devait s'attendre à de nouvelles attaques à la roquette dans les jours à venir. Il a noté que depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, près de 32 000 infrastructures civiles à travers le pays ont été endommagés par les bombardements. L'Ukraine a mis en place des coupures de courant pour réparer son infrastructure énergétique, les habitants devant se débrouiller régulièrement sans électricité, ni eau avant l'hiver.