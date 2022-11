Armes chimiques : la guerre en Ukraine accroit la menace, selon le chef de l'OIAC

"La situation en Ukraine a de nouveau accru la menace réelle posée par les armes de destruction massive"

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accru la menace d'utilisation d'armes de destruction massive, y compris les munitions chimiques, a déclaré lundi le chef de l'organisme mondial de surveillance des armes toxiques.

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) continue de suivre de près la situation en Ukraine, a déclaré son chef Fernando Arias lors de la réunion annuelle du régulateur.

"La situation en Ukraine a de nouveau accru la menace réelle posée par les armes de destruction massive, y compris les armes chimiques", a déclaré Arias lors de la réunion au siège de l'organisation à La Haye, aux Pays-Bas.

"Cela a exacerbé les tensions existantes à un point où l'unité de la communauté internationale sur les défis mondiaux communs liés à la sécurité et à la paix internationales ne peut être présumée", a-t-il ajouté.

Handout / Russian Emergencies Ministry / AFP Capture vidéo tirée d'une séquence publiée par le ministère russe des Urgences le 1er avril 2022 montrant un dépôt de carburant Rosneft en feu dans la ville de Belgorod, à environ 40 kilomètres de la frontière entre la Russie et l'Ukraine

Les organismes internationaux de désarmement comme l'OIAC, prix Nobel de la paix en 2013, "sont désormais devenus des lieux de confrontation et de désaccord", a déploré Arias.

Des menaces et des allégations concernant l'utilisation possible d'armes nucléaires, chimiques et biologiques ont été échangées depuis le début de la guerre en Ukraine en février, mais sans aucune preuve qu'elles aient été déployées.

Arias a rappelé à la Russie et à l'Ukraine qu'elles faisaient partie des 193 pays qui se sont "solennellement et volontairement engagés à ne jamais, en aucune circonstance, développer, produire, acquérir, stocker, transférer ou utiliser des armes chimiques".

Il a déclaré que l'OIAC "continue de suivre de près cette situation grave et reste en contact avec les représentations permanentes de la Fédération de Russie et de l'Ukraine".

L'OIAC a fourni à l'Ukraine, à sa demande, une formation pour les premiers intervenants pour les attaques chimiques et pour la détection des fuites chimiques, a déclaré Arias.