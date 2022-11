L'Ukraine appelle les pays de l'Otan à accélérer l'envoi d'aide

Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme "une arme de guerre" contre l'Ukraine

L'Ukraine a appelé mardi les pays membres de l'Otan réunis à Bucarest à accélérer la livraison d'armes et d'équipements électriques afin d'aider le pays meurtri par plus de neuf mois de guerre à faire face aux dommages causés à son infrastructure énergétique par les bombardements russes. "La dernière fois, j'avais dit trois mots : des armes, des armes, des armes. Cette fois, j'ai trois autres mots : plus vite, plus vite et plus vite", a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, peu avant une rencontre avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. Il a martelé que des générateurs et des missiles Patriot de défense aérienne sont les besoins ukrainiens les plus pressants.

Le président russe Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme "une arme de guerre" contre l'Ukraine avec des "attaques délibérées" contre des infrastructures civiles pour priver le pays de chauffage, d'électricité et d'eau, avait dénoncé dans la journée le secrétaire général de l'Alliance atlantique en accueillant cette réunion de deux jours des chefs de la diplomatie de l'Otan dans l'immense palais qui abrite le parlement roumain.

AP Photo/Vadim Ghirda, File Illustration - Dégâts après des frappes russes sur l'Ukraine

L'objectif du Kremlin est d'"infliger autant de souffrances que possible aux civils ukrainiens pour essayer de briser leur engagement, leur unité dans la lutte contre l'invasion russe", a-t-il poursuivi. "Cette tactique de cibler l'infrastructure civile, de l'énergie, est évidemment conçue pour essayer d'obtenir la soumission des Ukrainiens en les gelant". "Je ne pense pas que cela réussira", a estimé le ministre britannique James Cleverly.

Arrivé lundi soir à Bucarest, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé une aide financière de 53 millions de dollars, qui s'ajoute à une autre enveloppe de 55 millions déjà débloquée pour l'achat de générateurs, afin de venir en aide à l'Ukraine. L'Allemagne a annoncé la fourniture prochaine de "plus de 350 générateurs", L'UE va livrer 500 générateurs et 2.000 tentes d’hiver et la France à contribuéde son côté via 100 générateurs.