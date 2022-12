"Une défaite russe sur le champ de bataille pourrait entraîner une vague d'antisémitisme" (responsable)

La Russie a demandé à Israël de ne pas intervenir ou d'entraver ses efforts pour transférer des équipements de défense de la Syrie vers l'Ukraine, a rapporté dimanche soir le radiodiffuseur Kan.

Kan, citant un responsable israélien proche du dossier, rapporte que des responsables israéliens et russes se sont entretenus ces derniers jours au sujet des préoccupations de Moscou.

Une source russe proche du Kremlin a averti il ​​y a environ une semaine qu'une défaite russe sur le champ de bataille pourrait entraîner une vague d'antisémitisme contre les Juifs. Le responsable russe a affirmé à un responsable israélien que le fait que "la Russie perde la guerre en Ukraine entraînera une recherche de boucs émissaires".

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Volodymyr Zelensky

Le même responsable a ajouté que le dénominateur commun du président ukrainien Zelensky, du secrétaire d'État américain Lincoln et d'autres dirigeants conduira à l'"antisémitisme du côté russe".

Israël et la Russie coordonnent depuis longtemps leurs activités dans l'espace aérien syrien afin d'éviter tout affrontement, bien que les liens entre Moscou et Jérusalem se soient tendus depuis que la Russie a envahi l'Ukraine plus tôt cette année.