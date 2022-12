Un soldat juif ukrainien tué au combat avec les forces russes

"Vladislav a donné sa vie pour défendre son peuple"

Un soldat juif ukrainien a été tué en combattant les forces russes, a déclaré le porte-parole du grand rabbin ukrainien Moshe Azman. Vladislav Shain, 21 ans, était actif dans la communauté juive de Dnipro, selon le responsable religieux.

"Vladislav a donné sa vie pour défendre son peuple. Il a combattu héroïquement dès le début de l'invasion. J'envoie mes condoléances à sa famille, et je prie avec tous les Juifs d'Ukraine pour le rétablissement des blessés et la fin des massacres. J'appelle une fois de plus le monde à intervenir pour obtenir un cessez-le-feu. La situation en Ukraine est difficile et dans de nombreux endroits il n'y a pas d'électricité, d'eau, de nourriture et il y a une pénurie de médicaments", a affirmé Moshe Azman, l'un des grands rabbins d'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi que son pays allait poursuivre ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, dont les précédentes salves ont provoqué des coupures d'électricité et d'eau massives en pleines températures hivernales.