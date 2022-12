Macron s'entretient avec Zelensky avant la conférence pour l'Ukraine, mardi à Paris

"Nous avons synchronisé nos positions avant un sommet virtuel du G7 et la conférence de soutien à Paris"

Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche au téléphone avec Volodymyr Zelensky pour notamment préparer la nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine qui se tiendra mardi à Paris, ont rapporté les deux dirigeants.

"Avec le Président Zelensky, nous avons préparé les conférences que la France accueille mardi: une première, internationale, pour répondre aux besoins de l'Ukraine pour passer l’hiver, et une seconde avec les entreprises françaises qui s'engagent dans la reconstruction du pays", a indiqué le président français sur Twitter.

"Nous avons synchronisé nos positions avant un sommet virtuel du G7 et la conférence de soutien à Paris. Nous avons discuté de la mise en œuvre de notre plan de paix en dix points, de coopération dans la Défense et de stabilité énergétique", a aussi twitté le président ukrainien.

Zelensky interviendra en visio lors de cette conférence de mardi "pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine", tandis que son Premier ministre sera présent. Selon l'Elysée, "des chefs d'Etats, des chefs de gouvernements, des ministres" de 47 pays participeront, de même que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.

La conférence intervient après les propos d'Emmanuel Macron qui a souligné début décembre qu'il faudrait donner des "garanties" à la Russie pour trouver un bon équilibre, une fois la guerre en Ukraine terminée. Quelques personnalités ukrainiennes et responsables d'Europe de l'Est ont exprimé un certain agacement, voire une franche opposition à ces propos. Mais l'Elysée a écarté toute tension bilatérale.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi qu'un accord serait nécessaire "au final" pour mettre un terme au conflit en Ukraine, tout en exprimant des doutes sur la "confiance" que Moscou peut selon lui accorder à ses interlocuteurs. Zelensky a lui proposé mi-novembre un plan de paix en 10 points, de l'intégrité territoriale au sort des prisonniers, en passant par la sécurité alimentaire de l'Ukraine.

Emmanuel Macron a annoncé début décembre qu'il parlerait "prochainement" avec Vladimir Poutine, en particulier sur les questions de sécurité autour du "nucléaire civil" en Ukraine.