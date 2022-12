Des groupes russes néonazis planifieraient des attaques contre des pays de l'OTAN

"Force d'intervention Rusich" est lié au groupe paramilitaire Wagner

Le groupe paramilitaire néonazi "Force d'intervention Rusich" lié au Kremlin semble décidé à faire cavalier seul. Il a ainsi demandé sur Telegram à ses membres de rassembler tous les renseignements possibles concernant les activités militaires de la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, pays frontaliers de la Russie et membres de l'OTAN, selon une information publiée dimanche par The Guardian.

"Force d'intervention Rusich" est lié au groupe paramilitaire Wagner qui se bat actuellement aux côtés des soldats russes contre les forces ukrainiennes. Le groupe Wagner tenterait actuellement de s'emparer de la ville ukrainienne de Bakhmut après le retrait des forces russes de Kherson.

L'initiative de "Task Force Rusich", sanctionné en septembre par le Trésor américain, pourrait résulter d'une frustration grandissante par rapport aux revers essuyés par les forces russes en Ukraine, ce qui laisse penser que le Kremlin pourrait perdre ses liens avec les organisations paramilitaires d'extrême droite, selon The Guardian.

La surveillance des activités de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie soulève également la question de savoir si le groupe paramilitaire néonazi prévoit également de s'en prendre à d'autres pays de l'OTAN .