Les USA vont fournir à l'Ukraine des missiles Patriot

La fourniture de missiles Patriot à l'Ukraine pourrait être considérée comme une escalade par la Russie

Les États-Unis sont sur le point d'approuver l'envoi d'une batterie de missiles Patriot en Ukraine, accédant finalement à une demande urgente des dirigeants ukrainiens qui réclament des armes plus robustes pour abattre les missiles russes, ont déclaré mardi des responsables américains. L'approbation de cet envoi pourrait être annoncée dès jeudi. La batterie de missiles Patriot proviendrait des stocks du Pentagone et serait acheminée depuis un autre pays à l'étranger.

GENYA SAVILOV / POOL / AFP Le président ukrainien V. Zelensky et le secrétaire d'État américain A. Blinken lors de leur rencontre à Kyiv le 8 septembre 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a encore pressé les dirigeants occidentaux lundi de fournir des armes plus avancées pour aider son pays dans sa guerre contre la Russie. Le Patriot serait le système de missiles sol-air le plus avancé fourni par l'Occident à l'Ukraine pour l'aider à repousser les attaques aériennes russes.

Lors d'une vidéoconférence lundi, Volodymyr Zelensky a déclaré à l'hôte allemand et à d'autres dirigeants des puissances industrielles du Groupe des Sept que son pays avait besoin de missiles à longue portée, de chars modernes, d'artillerie, de batteries de missiles et d'autres systèmes de défense aérienne de haute technologie pour contrer les attaques russes qui ont coupé l'approvisionnement en électricité et en eau de millions d'Ukrainiens.

JANEK SKARZYNSKI (AFP/File) Les troupes américaines déploient une station de lancement pour le système de défense aérienne et antimissile Patriot sur une zone d'essai à Sochaczew, en Pologne, dans le cadre d'un exercice conjoint avec les troupes polonaises

Les responsables américains hésitaient à fournir de telles armes armes à l'Ukraine, craignant que cette initiative soit considérée par Moscou comme une escalade nécessitant une réponse militaire. Le Patriot nécessite également une formation importante et la Maison Blanche craignait que l'envoi de troupes américaines en Ukraine ne soit nécessaire pour le faire fonctionner, ce que Joe Biden refuse catégoriquement. Actuellement, les forces américaines entraînent les troupes ukrainiennes sur un certain nombre de systèmes, y compris le HIMARS, dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne.

Une batterie Patriot montée sur camion comprend jusqu'à huit lanceurs, chacun pouvant contenir quatre missiles. L'ensemble du système, qui comprend un radar à balayage électronique, une station de contrôle, des ordinateurs et des générateurs, nécessite généralement environ 90 soldats pour son fonctionnement et son entretien, mais seuls trois soldats sont nécessaires pour tirer un missile, selon l'armée américaine.