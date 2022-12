Kiev : les Juifs d'Ukraine célèbrent Hanoucca malgré les bombardements russes

"Je dis au peuple ukrainien que, chaque jour, nous sommes la lumière et nous repoussons beaucoup de noirceur"

Fatigués par la guerre, les Juifs d'Ukraine se sont rassemblés, dimanche, lors de prières et de veillées à la bougie pour le début de la fête de Hanoucca, jurant de défier les black-out causés par les bombardements russes persistants. A Kiev, sur la célèbre place de l'Indépendance, également appelée Maïdan, les fidèles se sont blottis les uns contre les autres à la recherche de chaleur près de ce que les autorités disent être "la plus grande menorah" (un candélabre à neuf branches) de Hanoucca d'Europe, de 12 mètres de haut.

AP Photo/Efrem Lukatsky Une femme dépose des fleurs sur un monument de la menorah près d'un ravin de Babi Yar où des dizaines de milliers de Juifs ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, à Kyiv, en Ukraine

"Nous allumons une petite bougie, mais si vous l'allumez dans la pièce la plus sombre, une petite bougie est capable de repousser beaucoup de noirceur. Je dis au peuple ukrainien que, chaque jour, nous sommes la lumière et nous repoussons beaucoup de noirceur", a affirmé le grand rabbin d'Ukraine, Moshe Reuven Azman. "Compte tenu du tumulte qui règne dans la capitale ukrainienne à la suite des bombardements russes, la lueur des bougies dans la Menorah ressort encore plus et symbolise plus que tout que la lumière gagne contre l'obscurité", a déclaré le rabbin Meir Stembler, émissaire Habad et président de la Fédération des communautés juives d'Ukraine qui rassemble les 180 communautés juives du pays.

Cette année l'ambassadeur d'Israël, M. Michael Brodetsky, qui a eu l'honneur d'allumer la menorah, ainsi que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur grec, l'ambassadeur britannique, l'ambassadeur allemand, l'ambassadeur suisse et d'autres des ambassadeurs ont participé à l'éclairage. Le maire de Kiev a insisté pour poursuivre la tradition et a déclaré qu'il ne laisserait pas les Russes perturber la routine des fêtes juives et que Hanoucca est la fête qui symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres.

La guerre qui déchire le pays depuis le mois de février a entraîné le départ de 50 000 Juifs. En raison des difficultés liées à la guerre, les préparatifs de la fête de hanoucca ont débuté en septembre cette année. Dans l'entrepôt et l'immense centre de distribution logistique de la Fédération des communautés juives d'Ukraine dans la ville de Dnipro, les matériaux qui seront largement distribués à tous les Juifs du pays ont été assemblés et envoyés au cours des deux dernières semaines. Il s'agit de 47 000 kits personnels contenant des bougies, un livret expliquant la fête, un cahier de coloriage pour les enfants, des jeux de hanoucca pour les enfants ainsi que des goûters et des friandises pour toute la famille.