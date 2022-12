La France va livrer de nouvelles armes à l'Ukraine

Parmi les livraisons envisagées figurent celles de nouveaux canons Caesar

La France a livré dernièrement des lance-roquettes et des batterie de missiles Crotale à l'Ukraine et va poursuivre ses livraisons d'armements au début 2023, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview à TF1 et LCI diffusée mardi. "Ces derniers jours, la France a livré des armes supplémentaires, des lance-roquettes, des Crotale, des équipements au-delà de ce que nous avions déjà fait", a déclaré le président français depuis le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Egypte.

"Nous travaillons aussi avec le ministre des Armées pour qu'au premier trimestre, nous puissions livrer à nouveau des armes et des munitions utiles, afin que les Ukrainiens puissent se défendre face aux bombardements", a ajouté le chef de l'Etat, qui se trouvait mardi en Jordanie pour un sommet régional.

Parmi les livraisons envisagées figurent celles de nouveaux canons Caesar. Emmanuel Macron ne s'est avancé sur aucun chiffre, indiquant que "cela dépend des discussions" en cours avec le Danemark. Depuis le début du conflit en février, la France a notamment fourni 18 canons Caesar de 155 mm d'une portée de 40 km, montés sur camion, des missiles antichar et anti-aérien ainsi que des véhicules de l'avant-blindé (VAB). Paris envisage désormais de fournir à Kiev six à 12 canons Caesar supplémentaires, prélevés sur une commande destinée au Danemark.