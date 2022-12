Volodymyr Zelensky rencontre Joe Biden à Washington pour une visite historique

Le président ukrainien n'avait pas quitté son pays depuis l'invasion déclenchée par la Russie le 24 février

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'avait pas quitté son pays depuis l'invasion déclenchée par la Russie le 24 février, est arrivé mercredi aux Etats-Unis, qui vont fournir à son pays leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué, le Patriot. M. Zelensky sera reçu à la Maison Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain, au cours de cette visite d'ores et déjà historique.

"La tranche d'aide d'aujourd'hui inclut pour la première fois le système de défense antiaérienne Patriot, capable d'abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte portée et des avions à une altitude nettement supérieure à celle des systèmes de défense qui avaient été fournis jusque-là", a déclaré à cette occasion le secrétaire d'Etat Antony Blinken.

A son arrivée à Washington, Zelensky a écrit sur son compte Telegram : "Je suis à Washington aujourd'hui pour remercier le peuple américain, le Président et le Congrès pour leur soutien indispensable. Et aussi pour poursuivre la coopération afin de se rapprocher notre victoire. Je vais tenir une série de négociations pour renforcer la résilience et les capacités de défense de l'Ukraine"

"L'année prochaine, nous devons rendre le drapeau ukrainien et la liberté à toute notre terre, à tout notre peuple", a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine a de son côté promis mercredi de continuer à accroître les capacités de son armée et son potentiel nucléaire, tout en se défaussant de toute responsabilité dans la "tragédie commune" ukrainienne. S'exprimant au cours d'une grande réunion avec des officiers de haut rang, il a ainsi annoncé l'entrée en service "début janvier" des nouveaux missiles hypersoniques russes de croisière Zircon et envisagé d'augmenter les effectifs de l'armée russe à 1,5 million de soldats.

Le 1er septembre 2021, Volodymyr Zelensky avait déjà été reçu à la Maison Blanche par Joe Biden, qui lui avait alors promis de le soutenir face à la Russie. Mercredi, les deux mêmes hommes, le même lieu mais une toute autre envergure historique : c'est leur première rencontre en chair et en os depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, faisant du président ukrainien un chef de guerre connu du monde entier et de Joe Biden le commandant-en-chef du camp occidental face à la Russie.

Au cours de ce déplacement aux contraintes de sécurité exceptionnelles et qui ne durera que "quelques courtes heures", M. Zelensky aura d'abord une réunion avec son homologue américain et ses équipes à la Maison Blanche, avant une conférence de presse, a déclaré un haut responsable de l'exécutif américain.