La Russie va fournir à l'Iran des technologies militaires qui déstabiliseront le Moyen-Orient, selon Londres

Les composants militaires échangés contre les drones iraniens "porteront atteinte à la sécurité mondiale", Londres estime les pertes russes à 100 000 soldats

La Grande-Bretagne a averti mardi que la Russie s'apprête à fournir à l'Iran une technologie militaire avancée qui menacera la sécurité du Moyen-Orient et du monde entier. Selon le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, Moscou va fournir des composants militaires à Téhéran en échange de drones d'attaque iraniens que la Russie a utilisés dans son invasion de l'Ukraine.

Devant la Chambre des communes, M. Wallace a déclaré que l'Iran devait être tenu pour responsable du soutien apporté à l'invasion de son voisin par la Russie. "Nous devons demander des comptes à ceux qui les soutiennent", a-t-il déclaré. "L'Iran est devenu l'un des principaux soutiens militaires de la Russie. En échange de la fourniture de plus de 300 drones kamikazes, la Russie a l'intention de lui fournir des composants militaires avancés, ce qui sapera la sécurité du Moyen-Orient et la sécurité internationale. Nous devons dénoncer cet accord". Le ministre n'a toutefois pas précisé quelle technologie allait être transférée à l'Iran.

Ces dernières semaines, la Russie aurait utilisé des drones iraniens pour attaquer les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, privant des dizaines de milliers de personnes d'électricité à l'approche de l'hiver. "Nous ne pouvons pas rester sans rien faire pendant que la Russie envoie ces vagues de drones pour intensifier son attaque contre des civils innocents", a déclaré Wallace, ajoutant que "l'expertise et les conseils" britanniques aident l'Ukraine à coordonner ses défenses aériennes pour intercepter les attaques de drones.

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images) Un drone iranien survole Kiev

"Nos conseils aident l'Ukraine à cibler les drones kamikazes russo-iraniens qui arrivent", a-t-il dit, soulignant cependant : "Nous nous assurons toujours que notre soutien est calibré pour éviter l'escalade." Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont déclaré que la Russie s'apprêtait à fournir à l'Iran une assistance militaire avancée, notamment des systèmes de défense aérienne, des hélicoptères et des avions de combat.

Ben Wallace a par ailleurs dressé un bilan sombre de la façon dont la guerre se déroule pour la Russie. Selon lui, quelque 100 000 soldats russes sont "morts, blessés ou ont déserté" lors de l'invasion. Le ministre n'a pas donné de chiffre pour les pertes ukrainiennes, mais l'armée américaine a récemment estimé le nombre de soldats ukrainiens tués et blessés à environ 100 000.

Les pertes et les dommages de l'armée russe seraient considérables : "La Russie a perdu un nombre important de généraux et de commandants (…) Les capacités russes ont été gravement entravées par la destruction de plus de 4 500 véhicules blindés et protégés, ainsi que de plus de 140 hélicoptères et avions", a déclaré Wallace.