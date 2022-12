Volodymyr Zelensky passe par la Pologne à son retour des USA pour rencontrer Andrzej Duda

Volodymyr Zelensky a "remercié Andrzej Duda pour le soutien ferme de la Pologne et de ses citoyens envers les Ukrainiens"

"Sur le chemin du retour, j'ai rencontré un ami de l'Ukraine, le président polonais Andrzej Duda", a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d'une vidéo qui le montre accueilli par le chef de l'Etat polonais, les deux hommes tombant dans les bras l'un de l'autre. Il a dit avoir évoqué avec lui les événements de l'année écoulée mais aussi "discuté des plans stratégiques pour l'avenir, des relations bilatérales et des interactions au niveau international en 2023".

"Les entretiens (...) ont duré environ deux heures, en formats différents", a précisé Jakub Kumoch, un proche collaborateur du président polonais, à la chaîne de télévision TVN24. "La partie ukrainienne a fait un compte rendu de ce qu'elle a entendu à Washington", a-t-il poursuivi, soulignant que "le message en est très, très optimiste". "Les Ukrainiens ont reçu des assurances très claires des États-Unis" selon lesquelles "ces derniers se tiendront toujours à leurs côtés".

Cet échange est intervenu au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis - son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion russe fin février - où il a rencontré son homologue américain Joe Biden et prononcé un discours devant les parlementaires, qui l'ont chaudement applaudi.

Les chefs d'Etat ukrainien et polonais "ont abordé un large éventail de sujets, mettant l'accent sur le renforcement des capacités de défense de l'Etat ukrainien et les questions humanitaires", a expliqué jeudi la présidence ukrainienne dans son communiqué. Volodymyr Zelensky a également "remercié Andrzej Duda pour le soutien ferme de la Pologne et de ses citoyens envers les Ukrainiens", peut-on aussi lire, de nombreux Ukrainiens ayant fui ces derniers mois leur pays et résidant actuellement en Pologne, un pays frontalier de l'Ukraine.