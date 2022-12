Les autorités russes démolissent le théâtre de Marioupol pour "dissimuler des crimes" (responsable ukrainien)

Kiev a également mis en garde contre la catastrophe humanitaire qui menace Marioupol

Les autorités russes ont commencé la démolition du théâtre en ruine dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol, selon l'assistant du maire de la ville, Petro Andryushchenko. Le fonctionnaire a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux montrant un bulldozer détruisant l'arrière du bâtiment. M. Andryuschencko a affirmé que l'administration russe par procuration de la ville prévoit de ne laisser que la façade du bâtiment. Marioupol, qui abritait plus de 500 000 personnes avant le début de la guerre, ne compte aujourd'hui qu'environ 150 000 habitants.

Le théâtre Drama, qui a été attaqué par des avions de guerre russes avec deux bombes en mars, malgré un énorme panneau indiquant "Enfants" devant le bâtiment pour signaler qu'il servait d'abri aux civils, a été caché derrière un écran représentant des écrivains russes célèbres. Selon plusieurs enquêtes journalistiques, jusqu'à 600 personnes auraient pu mourir sous les ruines du théâtre. Plus de 1 200 civils s'étaient cachés dans le bâtiment lorsqu'il a été attaqué.

ALEXANDER NEMENOV / AFP Théâtre de Marioupol

M. Andriouchtchenko a accusé l'administration d'occupation de tenter de dissimuler des "crimes russes" et d'avoir l'intention de construire un nouveau théâtre "sur les os des habitants de Marioupol." Les responsables ukrainiens ont précédemment estimé les pertes parmi la population de la ville à 25 000 personnes. Kiev a également mis en garde contre la catastrophe humanitaire qui menace Marioupol, où près de 80 % des immeubles d'habitation ont été détruits et où des milliers de personnes se retrouvent sans logement, sans eau et sans nourriture. Au début du mois, plusieurs rapports basés sur des images satellites ont révélé que plus de 10 000 nouvelles tombes sont apparues dans un cimetière de Marioupol.