Kiev accuse Téhéran de prévoir de fournir davantage d'armes à la Russie dans un futur proche

Un haut collaborateur de la présidence ukrainienne a appelé à la "liquidation" des usines iraniennes fabriquant des drones et des missiles, ainsi qu'à l'arrestation de leurs fournisseurs, alors que Kiev accuse Téhéran de prévoir de fournir davantage d'armes à la Russie. Mykhailo Podolyak, le principal conseiller du président ukrainien, a déclaré samedi sur Twitter que l'Iran "humilie de manière flagrante l'institution des sanctions internationales", et a appelé à la destruction des usines d'armement iraniennes en réponse.

Kiev a accusé Téhéran d'avoir fourni à Moscou 1700 drones de type Shahed-136, qui auraient été utilisés pour frapper des cibles en Ukraine depuis septembre. En novembre, l'Iran a admis avoir envoyé des drones à la Russie, mais a insisté sur le fait qu'ils avaient été fournis avant l'invasion. Vendredi, le chef de l'espionnage ukrainien a déclaré dans une interview que la Russie avait déjà lancé environ 540 de ces drones sur des cibles militaires et énergétiques en Ukraine.

Jeudi, le chef des services de renseignement israéliens du Mossad a affirmé que l'Iran cherche à étendre la fourniture d'armes de pointe à la Russie, après que les États-Unis se soient alarmés au début du mois d'un "partenariat de défense à grande échelle" entre Téhéran et Moscou. "Nous mettons en garde contre les intentions futures de l'Iran, qu'il tente de garder secret, d'approfondir et d'étendre la fourniture d'armes de pointe à la Russie, de développer le projet d'enrichissement d'uranium et d'intensifier ses attaques contre les pays musulmans amis de la région", a déclaré David Barnea lors d'une cérémonie organisée pour la fête juive de Hanoucca.

Fin octobre, le président israélien Isaac Herzog a indiqué qu'il avait partagé avec Washington des informations qui, selon les renseignements israéliens, montraient l'utilisation de drones iraniens dans la guerre en Ukraine. La semaine dernière, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le régime de Téhéran, qui a connu plus de trois mois de manifestations civiles, "conclut des accords sordides" avec Moscou "dans une tentative désespérée de survie".