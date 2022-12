Invasion russe : certains Ukrainiens décident de fêter Noël le 25 décembre et non le 7 janvier

Pour certaines personnes, le changement de date représente une séparation d'avec la Russie, sa culture et sa religion

Les Ukrainiens fêtent habituellement Noël le 7 janvier, tout comme les Russes. Mais pas cette année, ou du moins pas tous. Certains Ukrainiens orthodoxes ont en effet décidé de fêter Noël le 25 décembre, comme de nombreux chrétiens dans le monde en rebellion vis-à-vis de l'invasion russe. L'idée de commémorer la naissance de Jésus en décembre était considérée comme radicale en Ukraine jusqu'à récemment, mais l'invasion de la Russie a changé bien réactions dans les cœurs et les esprits.

En octobre, les dirigeants de l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui n'est pas alignée sur l'Église russe et qui est l'une des deux branches du christianisme orthodoxe dans le pays, ont accepté d'autoriser les fidèles à célébrer le 25 décembre. Le choix des dates a des connotations politiques et religieuses évidentes dans une nation où les églises orthodoxes sont rivales et où de légères révisions des rituels peuvent avoir une signification puissante dans une guerre culturelle qui se déroule parallèlement à la guerre des armes.

Pour certaines personnes, le changement de date représente une séparation d'avec la Russie, sa culture et sa religion. Les habitants d'un village de la banlieue de Kiev ont récemment voté pour avancer la date de leur célébration de Noël. "Ce qui a commencé le 24 février, l'invasion à grande échelle, nous montre que nous ne pouvons plus faire partie du monde russe", a déclaré Olena Paliy, une habitante de Bobrytsia âgée de 33 ans.

L'Église orthodoxe russe, qui revendique la souveraineté sur l'orthodoxie en Ukraine, et certaines autres Églises orthodoxes orientales continuent d'utiliser l'ancien calendrier julien. Noël tombe 13 jours plus tard selon ce calendrier, soit le 7 janvier, que selon le calendrier grégorien utilisé par la plupart des églises et des groupes laïques. L'Église catholique a adopté le calendrier grégorien moderne, plus précis du point de vue astronomique, au XVIe siècle. Depuis, les protestants et certaines Églises orthodoxes ont aligné leurs propres calendriers pour le calcul de Noël. Le synode de l'Église orthodoxe d'Ukraine a décrété en octobre que les recteurs des églises locales pouvaient choisir la date en même temps que leurs communautés, déclarant que cette décision faisait suite à des années de discussion mais résultait également des circonstances de la guerre.