Le ministre ukrainien des Affaires étrangères espère tenir un "sommet de la paix" d'ici février

"L'Ukraine fera tout ce qu'elle peut pour gagner la guerre en 2023"

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré lundi soir que son gouvernement souhaite organiser un sommet de la paix d'ici la fin février, de préférence aux Nations unies avec le secrétaire général António Guterres comme médiateur éventuel, au moment de la date marquant l'année de l'invasion militaire russe en Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a affirmé à l'Associated Press qu'il est "absolument satisfait" des résultats de la visite du président Volodymyr Zelensky aux États-Unis la semaine dernière, et a révélé que le gouvernement américain a élaboré un plan spécial pour que la batterie de missiles Patriot soit prête à être opérationnelle dans le pays en moins de six mois. Habituellement, la formation prend jusqu'à un an.

Lors de l'entretien au ministère des Affaires étrangères, M. Kuleba a assuré que l'"Ukraine fera tout ce qu'elle peut pour gagner la guerre en 2023", ajoutant que la diplomatie joue toujours un "rôle important". "Chaque guerre se termine de manière diplomatique, chaque guerre se termine à la suite des actions entreprises sur le champ de bataille et à la table des négociations. Les Nations unies pourraient être le meilleur endroit pour organiser ce sommet, car il ne s'agit pas de faire une faveur à un certain pays. Il s'agit vraiment d'amener tout le monde à bord", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité d'inviter la Russie au sommet, il répond qu'il faudrait d'abord que ce pays soit assis pour être poursuivi pour des crimes de guerre devant un tribunal international, par exemple. "Ils ne peuvent être invités à cette étape que de cette manière", a poursuivi Kuleba.

Plus tôt ce lundi, l'Ukraine a appelé à l'exclusion de la Russie des Nations Unies, plus de dix mois après le début de l'invasion des troupes russes, une demande n'ayant guère de chance d'aboutir, Moscou disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU.